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Wijziging tarieven Consumentenbond

Nieuws
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Per 1 januari 2017 gaan de prijzen van het lidmaatschap en de tijdschriftabonnementen van de Consumentenbond licht omhoog. Deze wijziging is nodig om de dienstverlening op het gewenste niveau te houden, acties te voeren en nieuwe producten te ontwikkelen.

Gepubliceerd op:7 november 2016

consumentenbond-tarieven

Onafhankelijk van bedrijfsleven of overheid helpt de Consumentenbond een kleine half miljoen leden met feiten, rechten en voordelen. Leden hebben onbeperkt online toegang tot meer dan 2000 unieke testresultaten van producten en diensten. Adviseurs geven gericht advies over consumentenzaken. Met het voeren van acties en campagnes dwingt de Consumentenbond veranderingen af die consumenten ten goede komen.

Onze tarieven voor 2017

De tarieven zijn goedgekeurd door de Bondsraad, de ledenraad van de Consumentenbond. Per 1 januari 2017 gelden de volgende tarieven:

Consumentenbond Basis

  • Maandlidmaatschap €5,75 voor onbeperkt toegang tot de online testresultaten, advies van de consumentenadvieslijn, de wekelijkse nieuwsbrief en korting op boeken en e-books.

Consumentenbond Extra

  • Maandlidmaatschap €7,25 voor alles wat onder Basis valt plus 11 x per jaar de Consumentengids thuis en digitaal.

Het jaarlidmaatschap wordt sinds 2015 niet meer aangeboden. De (nog) bestaande jaarleden worden in november 2016 via een e-mail of een persoonlijke brief geïnformeerd over de nieuwe tarieven.

Tijdschriften

Ook de prijzen voor de tijdschriftenabonnementen zijn licht aangepast door toegenomen kosten.

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