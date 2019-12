Wijziging tarieven Consumentenbond

Onafhankelijk van bedrijfsleven of overheid helpt de Consumentenbond een kleine half miljoen leden met feiten, rechten en voordelen. Leden hebben onbeperkt online toegang tot meer dan 2000 unieke testresultaten van producten en diensten. Adviseurs geven gericht advies over consumentenzaken. Bij het Klachtenkompas kunnen consumenten terecht voor een geschil met een leverancier. Met het voeren van acties en campagnes dwingt de Consumentenbond veranderingen af die consumenten ten goede komen.

Onze tarieven voor 2017

De tarieven zijn goedgekeurd door de Bondsraad, de ledenraad van de Consumentenbond. Per 1 januari 2017 gelden de volgende tarieven:

Consumentenbond Basis

Maandlidmaatschap €5,75 voor onbeperkt toegang tot de online testresultaten, advies van de consumentenadvieslijn, de wekelijkse nieuwsbrief en korting op boeken en e-books.

Consumentenbond Extra

Maandlidmaatschap €7,25 voor alles wat onder Basis valt plus 11 x per jaar de Consumentengids thuis en digitaal.

Het jaarlidmaatschap wordt sinds 2015 niet meer aangeboden. De (nog) bestaande jaarleden worden in november 2016 via een e-mail of een persoonlijke brief geïnformeerd over de nieuwe tarieven.



Tijdschriften

Ook de prijzen voor de tijdschriftenabonnementen zijn licht aangepast door toegenomen kosten.

Bekijk het overzicht van alle tarieven