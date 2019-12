Windows 10 te agressief aan de man gebracht

De Consumentenbond vindt dat consumenten altijd zelf de keus moeten maken of ze een upgrade willen installeren. Consumenten krijgen sinds de introductie van Windows 10 in juli 2015 voortdurend via pop-upvensters de uitnodiging om de upgrade in te plannen. Maar Microsoft gaat steeds verder om het nieuwe besturingssysteem op te dringen en heeft van Windows 10 een aanbevolen Windows-update gemaakt, in plaats van een optionele. Omdat aanbevolen updates automatisch worden geïnstalleerd, kunnen Windows-gebruikers ineens ongevraagd geconfronteerd worden met het programma dat stap-voor-stap Windows 10 installeert. De privacy van gebruikers is hiermee in het geding, omdat Windows 10 volop vist naar privégegevens. De Consumentenbond raadt consumenten die Windows 10 installeren aan om de standaardinstellingen te wijzigen voor een betere privacybescherming.

Tips tegen upgrade

De Consumentenbond geeft in de Digitaalgids van mei/juni tips voor consumenten die geen Windows 10 of geen pop-upschermen willen. Ook wordt in de Digitaalgids uitgelegd hoe consumenten de upgrade naar Windows 10 binnen 31 dagen kunnen terugdraaien. Microsoft biedt de upgrade naar Windows 10 tot 29 juli 2016 gratis aan, daarna moeten consumenten voor de upgrade betalen en Microsoft heeft aangekondigd dan ook te stoppen met de pop-up vensters.

