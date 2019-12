Consumenten kunnen zelf geheime ziekenhuisprijzen openbaren

Consumenten die hun ziekenhuisrekeningen delen, kunnen ook direct zien wat het verschil is tussen de eigen ziekenhuiskosten en de landelijk gemiddelde prijs van dezelfde behandeling. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Alle consumenten die een ziekenhuisbehandeling hebben gehad hebben een stukje informatie in handen waar ze andere consumenten mee kunnen helpen.’ ‘Mensen moeten in staat zijn een geïnformeerde en vrije keuze te maken voor een zorgaanbieder of zorgverzekeraar’, aldus Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation. ‘Veel mensen hebben geen idee wat een medische behandeling in een ziekenhuis kost terwijl het overgrote deel van de zorg vergoed wordt uit collectieve middelen’. Combée: ‘In juli zeiden we al dat we zelf de ziekenhuisprijzen gaan inventariseren als verzekeraars en ziekenhuizen niet zelf over de brug komen. Een verzekeraar en een handvol ziekenhuizen zegt nu mee te willen werken maar dat is nog onvoldoende. Ik ben er dan ook trots op dat we consumenten veilig hun informatie kunnen laten delen en we zo samen inzicht in de rekeningen realiseren.’

Privacy gegarandeerd

Ziekenhuisrekeningen staan altijd in de ‘mijn omgeving’ van de zorgverzekeraar. Om consumenten te helpen deze informatie te vinden is een instructiefilmpje en online pagina gemaakt. De gegeven informatie blijft volledig anoniem; er worden geen persoonsgegevens gevraagd of verwerkt. Het is ook mogelijk meerdere behandelingen in te voeren. Het enige wat voor deelnemers nodig is hebben uit de ‘mijn omgeving’: ziekenhuis, behandeljaar, zorgverzekeraar, negencijferige code van de behandeling en prijs.

Rechtszaak

Open State Foundation is een organisatie voor digitale transparantie en heeft in 2014 met een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, de gehanteerde prijzen van medische behandelingen per zorgaanbieder opgevraagd bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Nadat het verzoek is afgewezen, is de organisatie in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. De zaak zal in het najaar behandeld worden.