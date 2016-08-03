CZ maakt tarieven ziekenhuisbehandelingen bekend

Begin juli 2016 startte de Consumentenbond de campagne'Wat kost mijn zorg?' en stuurde alle zorgverzekeraars en ziekenhuizen een brief met het verzoek de gecontracteerde tarieven van ziekenhuisbehandelingen openbaar te maken. CZ voldoet als eerste aan de oproep door de tarieven voor 2016van de behandelingen tot €885 (het maximale verplichte en vrijwillige eigen risico) op zijn website te publiceren.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij zijn blij dat CZ deze tarieven openbaar maakt en wij hopen dat de andere verzekeraars dit voorbeeld zullen volgen'. CZ heeft aangegeven te streven naar het vrijgeven van de prijzen van alle behandelingen. Tot die tijd kunnen consumenten voor de prijs van behandelingen boven €885 terecht bij de klantenservice van CZ.

Keuze-informatie

De Consumentenbond wil dat alle zorgverzekeraars hun tarieven openbaar maken, zodat consumenten vooraf weten wat een ziekenhuisbehandeling kost en de tarieven van verschillende ziekenhuizen met elkaar kunnen vergelijken. Dit is belangrijke keuze-informatie voor consumenten, omdat zij een flink percentage van de ziekenhuisbehandelingen zelf moeten betalen via het eigen risico.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars voorafgaand aan een behandeling telefonisch nauwelijks correcte prijsinformatie kunnen geven.

Ziekenhuisrekening uploaden

De Consumentenbond roept consumenten op de campagne voor het openbaar maken van ziekenhuisprijzen te steunen op consumentenbond.nl/watkostmijnzorg. Bovendien ontwikkelt de Consumentenbond een instrument om de prijzen van ziekenhuisbehandelingen te verzamelen met hulp van consumenten. Vanaf september kunnen consumenten hierin anoniem hun ziekenhuisrekening uploaden. Meer informatie voor consumenten die hier aan mee willen werken, staat ook op de actiepagina 'Wat kost mijn zorg?'.