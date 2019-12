Ziekenhuizen slordig met patiëntendossiers

Vijf mysterypatiënten vingen bot en kregen helemaal geen informatie. De Consumentenbond is erg geschrokken van de resultaten en heeft instanties die toezien op de ziekenhuizen de resultaten overlegd.

Van de 20 patiënten waarbij het dossier niet klopt, missen vijf deelnemers informatie over voorgeschreven medicijnen als pijn- en ontstekingsremmers. In één dossier ontbreekt informatie over twee operaties en bevallingen en een andere patiënt leest in haar dossier dat ze kinderen heeft, wat niet het geval is. Niet alleen medische gegevens ontbreken maar sommige dossiers zijn ook onleesbaar. Eén patiënt ontvangt behalve haar eigen gegevens ook de dossiers van twee andere patiënten, met hun namen en diagnoses erbij. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Een zorgvuldig medisch dossier is ontzettend belangrijk en we zijn oprecht geschrokken van deze uitkomsten. We roepen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dan ook op om verder onderzoek te doen naar deze onzorgvuldigheden en uit te zoeken of het hier gaat om een structureel probleem.'

Opvragen

Consumenten kunnen alleen achterhalen of hun dossier klopt, door het op te vragen. Ze hoeven zich hier niet bezwaard over te voelen. Het is een wettelijk recht om het eigen dossier op te vragen en in te zien. Combée: 'Een kloppend dossier vergroot de patiëntveiligheid en daar zijn patiënt en arts bij gebaat.' Het complete onderzoek is te lezen in de Gezondgids van april 2016.

Meldpunt

Eerder onderzoek in de Gezondgids liet zien dat ook huisartsen vaak niet zorgvuldig omgaan met medische dossiers en dat het opvragen ervan veel moeite kost. De Consumentenbond hoort graag de positieve en negatieve ervaringen van consumenten met het opvragen van medisch dossiers bij huisarts en ziekenhuis. Zij kunnen dit melden op het meldpunt medisch dossier. De verzamelde reacties wil de Consumentenbond delen met de IGZ.