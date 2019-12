Aandeelhouders aangesproken op woekerpolisaffaire

Zowel ASR als Nationale-Nederlanden hebben in het verleden honderdduizenden klanten een woekerpolis in de maag gesplitst, maar nog steeds geen redelijke compensatie betaald. Alleen klanten die het zich kunnen veroorloven om kostbare juridische procedures te voeren, krijgen waar ze recht op hebben en dan vaak ook nog alleen als zij een geheime schikking accepteren. ASR en Nationale Nederlanden creëren zo een grote rechtsongelijkheid. Een oproep van minister van Financiën Dijsselbloem om de inhoud van geheime schikkingen openbaar te maken, leggen verzekeraars naast zich neer.

Schoon schip

Met het bezoeken van de aandeelhoudersvergaderingen hoopt de Consumentenbond beweging te forceren in de muurvaste woekerpoliszaken. Combée: ‘We hopen dat aandeelhouders tegen de directies zeggen: behandel klanten redelijk en maak een eind aan deze slepende affaire. Door schoon schip te maken, laat je zien dat je je klanten echt centraal stelt, en maak je serieus werk van vertrouwensherstel. Dat is in ieders belang’.

Collectieve rechtszaak

De Consumentenbond voert actie voor gedupeerde klanten van zowel ASR als Nationale-Nederlanden, onder andere via een collectieve rechtszaak. Er hebben zich meer dan 9.000 consumenten gemeld. Ook gedupeerd? Je kunt je hier aanmelden voor de actie 'Compenseer ons eerlijk!'

Eerdere successen: