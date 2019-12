ABN AMRO past Grip-app aan na kritiek

ABN AMRO geeft aan de klantgegevens nog niet voor marketing te gebruiken en dat klanten zich hiervoor kunnen afmelden als ABN dat wel gaat doen. De Consumentenbond vindt dit een stap in de goede richting, maar niet voldoende.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: `Het is onwenselijk als nieuwe en bestaande gebruikers van de app zelf in actie moeten komen om hun privacy te beschermen (‘opt-out’). Beter is het als klanten vooraf toestemming geven (‘opt-in’) en dat ook duidelijk is waarvoor de gegevens eigenlijk gebruikt worden.’

Digitaal huishoudboekje

De ABN AMRO Grip-app bestaat sinds november 2016. Het is een digitaal huishoudboekje waarmee klanten van de bank hun inkomsten en uitgaven kunnen bijhouden. Inmiddels gebruiken ruim 150.000 consumenten deze app die is gekoppeld aan de Mobiel Bankieren app van ABN AMRO.

In de privacyverklaring van Grip staat dat ABN AMRO alle transactiegegevens van de klant kan gebruiken voor direct marketing. Consumenten kunnen aanbiedingen gaan krijgen van de bank op basis van hun (betaal)profiel, laat ABN AMRO desgevraagd weten, maar de bank is daarmee nog niet gestart.

