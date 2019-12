Eerste indruk|Grip is gekoppeld aan de app Mobiel Bankieren van ABN Amro en geeft inzicht in je uitgavenpatroon. Waar geef je veel geld aan uit, en waaraan weinig? Grip kan een steuntje in de rug zijn bij slim budgetteren, maar de privacy van gebruikers is niet gegarandeerd.

Conclusie

Met de app Grip hebben rekeninghouders van ABN AMRO beter inzicht in hun inkomsten en uitgaven, maar de privacy is volgens ons onvoldoende gewaarborgd.

Wat is Grip?

Grip is een digitaal huishoudboekje en geeft inzicht in je uitgavenpatroon. De app analyseert waar je veel en weinig aan uitgeeft in vergelijking met gemiddelden van het Nibud. Ook vergelijkt de app je eigen uitgaven over verschillende perioden. De analyses kun je verfijnen door de uitgaven beter te categoriseren of te taggen.

De app is in november 2016 gelanceerd en is de opvolger van het Financieel Dagboek. Deze voorganger was het eerste jaar gratis en kostte daarna €0,70 per maand.

Het woord ‘gratis’ in combinatie met digitaal noopt tot enige argwaan en dat is bij Grip van ABN AMRO terecht.

Pluspunten

Grip importeert vanuit de app Mobiel Bankieren al je inkomsten en uitgaven en analyseert die.

In de app kun je budgetten aanmaken en per categorie instellen wat je per periode maximaal wilt uitgeven.

Je kunt push-notificaties op je telefoon ontvangen, bijvoorbeeld als je over het vooraf ingestelde budget dreigt heen te gaan.

Uitgaven met je ABN AMRO-creditcard kun je ook toevoegen aan Grip.

Minpunt

ABN AMRO vraagt geen toestemming voor het gebruik van gegevens om te profileren voor direct marketing. Met andere woorden: je kunt aanbiedingen krijgen van de bank op basis van je profiel, maar ABN vraagt hier niet vooraf toestemming voor.

Privacy

In de privacyverklaring van Grip staat dat ABN AMRO alle transactiegegevens van de klant kan gebruiken voor direct marketing. Consumenten kunnen dan aanbiedingen krijgen van de bank op basis van hun (betaal)profiel. ABN AMRO vraagt hiervoor echter geen toestemming aan de klant. De bank geeft in een reactie aan de klantgegevens nu nog niet voor marketing te gebruiken. Na kritiek van Consumentenbond gaat ABN AMRO klanten de mogelijkheid bieden om zich hiervoor af te melden

De Consumentenbond vindt dit een stap in de goede richting, maar vindt het onwenselijk als nieuwe en bestaande gebruikers van de app zelf in actie moeten komen om hun privacy te beschermen (‘opt-out’). Beter is het als klanten vooraf toestemming geven (‘opt-in’) en dat ook duidelijk is waarvoor de gegevens eigenlijk gebruikt worden.

Ophef over privacy

In 2014 ontstond er heibel toen ING meldde klantgegevens te willen gebruiken voor commerciële doeleinden. Volgens ING zouden de data niet gedeeld worden met andere bedrijven en zou de bank zelf de analyses uitvoeren. Ook zou klanten vooraf om toestemming gevraagd worden, dus voordat zij benaderd worden met aanbiedingen.

Na felle kritiek trok ING het plan weer in. Het plan is niet definitief van de baan. 'De tijd was er nog niet rijp voor', zei ING.

Volgens ABN AMRO loopt de vergelijking met ING mank. ING wilde destijds namelijk producten van derden aanbieden, zoals van bouwmarkten. ABN AMRO wil alleen eigen producten aanbieden. Alsof het aanbod daardoor minder commercieel is. De bank gaat er blijkbaar van uit, dat een product uit de eigen stal altijd goed is.

Lees ook de blog over Grip van Reinout van der Heijden, hoofdredacteur van de Geldgids.

