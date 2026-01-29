Archief Betaalrekening

Hulp bij online fraude
Slachtoffer van online fraude of een vermoeden daarvan? Bekijk hieronder waar je terecht voor persoonlijke hulp.
Slachtoffer van online fraude of een vermoeden daarvan? Bekijk hieronder waar je terecht voor persoonlijke hulp.
Een telefoontje van je bank met de waarschuwing dat je rekening in gevaar is. Dat klinkt alarmerend. Helaas blijkt de medewerker nep en voordat je het weet is je spaargeld gestolen.
Met iDIN (en de opvolger Itsme) kun je je online identificeren. Je logt ermee in bij aangesloten organisaties. Ook een leeftijdscheck is mogelijk, bijvoorbeeld bij het kopen van alcohol.
ING moet de Consumentenbond en Stichting Benadeelden in Actie (SBIA) inzage geven in de afspraken die zij heeft gemaakt met Google. Dat oordeelde de rechtbank Amsterdam op 16 juli 2026. De belangenorganisaties vroegen hierom, omdat zij zich zorgen maken over de privacy van ING-klanten die betalen met Google Pay.
Een creditcard kan handig zijn als je weleens reist of online aankopen doet. Waar moet je op letten bij de aanschaf en het gebruik?
In het buitenland kun je vaak gewoon betalen en geld opnemen met je betaalpas. Maar daar hangt soms wel een prijskaartje aan.
Wat zijn de mogelijkheden om bankzaken voor een deel of helemaal over te dragen?
Volmacht bij je bank regelen? In ons stappenplan staat hoe je dat doet en waar je op moet letten.
Bij welke banken kun je nog bankieren zonder internet? Wij zochten het uit.
Steeds minder mensen betalen contant. Toch mogen banken niet zomaar geld rekenen voor cashopnames of het aantal geldautomaten verlagen. Wat zijn de regels voor het opnemen en storten van cash?
Bankieren is voor veel mensen het goedkoopst met de gratis rekening van Revolut (Standard). Welke andere betaalrekeningen zijn voordelig?
Wij willen dat banken stoppen met Google Pay. Maar zijn er alternatieven voor consumenten die toch willen betalen met hun Android-telefoon?
Wat zijn de mogelijkheden van mobiel bankieren en hoe veilig is het?
Sinds begin 2021 is er een procedure om de gegevens van een (vermeende) oplichter op te vragen bij je bank. Hoe werkt dat en hoe krijg je je geld terug?
Je online aankoop nooit ontvangen of opgelicht via WhatsApp? Er zijn verschillende manieren om je geld terug te krijgen. Wij zetten ze op een rijtje.
Veel consumenten zijn ontevreden over hun bank. Als ze overstappen, willen ze vaak naar een groene bank. Maar wat maakt een bank groen of duurzaam?
iDeal is in Nederland het meest gebruikte online betaalmiddel. Toch gaat iDeal verdwijnen. De vervanger heet Wero. Waarom verdwijnt iDeal en wat is Wero precies?
Het is goed om regelmatig je bankafschriften controleren. Het kost niet veel tijd. Tenminste, als direct duidelijk is aan welke winkel of welk bedrijf betaald is.
Financiële instellingen vragen hun klanten zich opnieuw te identificeren. Wat mogen ze wel en niet vragen?
De Consumentenbond onderzoekt regelmatig de kosten van betaalrekeningen en -pakketten. Hoe onderzoeken en vergelijken we de kosten?