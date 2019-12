Afkoelingsperiode nodig in agressieve keukenbranche

Naast de enquête deed de Consumentenbond ook een mystery-onderzoek bij 15 keukenwinkels, waarvan 12 ketens en 3 zelfstandige keukenzaken. In 7 van de 15 winkels werd druk op de klanten uitgeoefend. Bij Brugman, Grando en Keukensale zelfs flinke druk.

Ontluisterend

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ’Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt is ontluisterend. Keukenverkopers gaan soms wel heel erg ver om te voorkomen dat consumenten de deur uitlopen en ergens anders een keuken kopen. Zo worden klanten vaak uren bezig gehouden, waarna het moeilijk is om nee te zeggen. Eén consument meldde zelfs dat een verkoper tegen hem had gezegd 'dat hij zijn hele werkdag aan hem had besteed en vond dat hij daarom wel een handtekening had verdiend’.’

Niet alle keukenverkopers zijn gelukkig dwingend; bij Superkeukens, I-kook, Kvik en Ikea werd totaal geen pressie uitgeoefend.

Geen offerte

Een andere methode om ervoor te zorgen dat consumenten dezelfde dag nog akkoord gaan met de aanschaf van een keuken, is door te schermen met hoge kortingen die alleen die dag zouden gelden. Het onderzoek laat echter zien dat diezelfde aanbieding weken later ook nog geldt en soms zelfs beter is.

Een aanbieding rustig thuis narekenen kan vaak ook niet: 40% van de geënquêteerden kreeg geen offerte mee. Als er wel een offerte wordt gegeven is die veelal niet gespecificeerd. In het onderzoek gaven alleen Ikea, Kvik en Bruynzeel een gespecificeerde offerte.

Afkoelingsperiode

In februari dit jaar voerde De Mandemakers Groep een bedenktermijn in van 48 uur, waarin consumenten kosteloos hun aankoop kunnen annuleren. De keten informeert zijn klanten daar echter niet actief over en het kostte de onderzoekers veel moeite om een overeenkomst daadwerkelijk te annuleren. Bij andere keukenzaken betalen consumenten de eerste 2 dagen een annuleringspercentage van 5% van de aankoopsom.

De Consumentenbond wil dat álle winkelketens een bedenktermijn opnemen, maar brancheorganisatie Inretail weigert dit. Daarom verbindt de Consumentenbond sinds 1 juli 2017 niet meer zijn naam aan de algemene voorwaarden van Inretail.

