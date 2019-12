Aziatische auto’s meest betrouwbaar

In de top 10 van best presterende automerken staan vrijwel alleen Japanse en Koreaanse auto’s, met als enige uitzondering het Roemeens/Franse Dacia. De top 3 bestaat uit Suzuki (8,7), Honda (8,5) en Toyota (8,4). De Toyota Verso-S kreeg het hoogste cijfer voor een specifiek type: de Verso-S scoorde een 9,9. Geen enkele Verso S-bezitter had afgelopen jaar zware pech of moest direct naar de garage. Slechts 2% had een kleine storing.

Onbetrouwbaar

De enquête-uitslag bevestigt de slechte naam van Franse auto’s op het gebied van betrouwbaarheid. Ruim de helft van de autorijders met een Peugeot 5008 kampte het afgelopen jaar 1 of meerdere keren met een storing. Er zijn veel problemen met de accu, de distributieketting en bobines. Ook raken veel motorcomponenten bij hogere kilometerstanden dusdanig intern vervuild, dat ze opvallend vaak gereinigd moeten worden. Ook Renaultrijders moesten vaak naar de garage.

Online enquête

De Consumentenbond vraagt elk jaar via een online-enquête aan eigenaren van auto’s die maximaal 10 jaar oud zijn, of zij het afgelopen jaar mankementen aan hun auto hebben gehad. De respondenten kunnen die storingen indelen naar zwaarte van het incident. Het hele onderzoek is te lezen in de Consumentengids van november 2017. In het autodossier in deze gids is ook informatie te lezen over autokosten en het verbruik en uitstoot van auto’s.

