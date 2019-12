BelastingTelefoon grijpt in na onderzoek Consumentenbond

De BelastingTelefoon (0800-0543) scoort keer op keer een onvoldoende in de onderzoeken van de Consumentenbond. De hulplijn van de fiscus kreeg dit jaar een 5,3. Het zoveelste slechte rapportcijfer was voor de Tweede Kamerfractie van 50plus aanleiding om vragen aan de staatssecretaris te stellen. De staatssecretaris benadrukt dat consumenten geen boete krijgen als ze de aangifte op basis van foute informatie van de BelastingTelefoon ‘te goeder trouw’ invullen. De inspecteur zal de fout corrigeren, wat dan leidt tot een juiste aanslag. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Heel goed dat de Belastingdienst onze signalen heeft opgepakt en de dienstverlening verbetert. Consumenten die de BelastingTelefoon raadplegen, adviseren we de informatie die zij krijgen goed te noteren met datum, tijd en gesprekspartner.’

Specialisten

De Belastingdienst heeft direct na de publicatie van het onderzoek op meer punten ingegrepen. Zo worden voor alle vragen waarvan het antwoord niet direct in hun systeem te vinden is, sinds eind maart specialisten ingezet. De callcentermedewerkers geven in dat geval dus niet meer zelf een antwoord, blijkt uit een reactie van de staatssecretaris op Kamervragen op 28 maart jongstleden. Volgens de Consumentenbond lost dit het probleem maar deels op. Vaak werd onjuiste informatie gegeven, omdat callcentermedewerkers niet genoeg doorvroegen.

