Betaalrekeningen wéér duurder

ING verhoogde per 1 januari 2017 de kosten van alle pakketten (voor bestaande klanten), behalve van het OranjePakket. Het ING BasisPakket werd 18% duurder (€23,64 per jaar). In 2 jaar tijd steeg de prijs voor dit pakket met liefst 36%.

Rabobankklanten betalen per 1 april €1,20 extra per jaar. Voor het goedkoopste pakket betekent dat een prijsstijging van ruim 8%.

Triodos Bank verhoogde de vaste jaarlijkse kosten ook met €1,20 (ruim 4%) maar verlaagde als enige de rente voor roodstaan: van 12% naar 10%.

Bij ABN Amro werd in juli 2016 het ‘BetaalGemak Max-pakket’ duurder en is de rentevergoeding gezakt van 0,5 naar 0,2%.

ASN Bank, Knab en SNS verhoogden geen kosten, maar verlaagden wel de rente over het positieve saldo op de betaalrekening.

De andere banken geven helemaal geen rente op de betaalrekening.

Wat een betaalrekening of pakket kost, hangt af van welke diensten worden gebruikt, en of die bij de prijs zijn inbegrepen, zoals een extra betaalpas, creditcard, roodstaan, papieren afschriften en betalen in het buitenland. Overstappen naar een andere bank of ander pakket bij dezelfde bank kan tientallen euro’s per jaar schelen maar soms ook negatief uitpakken zoals bij het Oranjepakket van ING.

OranjePakket

ING stopte in april 2016 met het aanbieden van Basis-, Betaal- of TotaalPakket. Hoewel bestaande klanten die pakketten konden houden, probeerde ING hen te verleiden over te stappen naar het ‘digitale en voordelige’ OranjePakket. De Consumentenbond ontving meerdere klachten van klanten die dat deden, maar helemaal niet zo voordelig uit bleken te zijn. Zij hadden voorheen een BasisPakket, een gezamenlijke rekening en 1 betaalpas. Bij het OranjePakket bleek een tweede betaalpas à €12 verplicht. Klagen hielp niet, eenmaal overgestapt konden ze niet terug. De bank stelt een tweede betaalpas verplicht omdat de eerste pas en pincode alleen bestemd zijn voor de eigenaar van de betaalpas en dus niet gedeeld mogen worden met de tweede rekeninghouder. Bij ABN Amro, Rabobank, RegioBank en SNS is een tweede betaalpas niet verplicht.

