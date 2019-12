Consumentenbond bij Energiespreekuur Telegraaf

Nieuws|Dinsdag 20 juni houden De Telegraaf en DFT Geld het jaarlijkse gratis Energiespreekuur. De Consumentenbond doet hier voor het eerst aan mee. Consumenten kunnen uiteenlopende vragen over energie per e-mail voorleggen aan de experts van de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en Gaslicht.com.

Het spreekuur staat open voor consumenten die meer willen weten over onder andere wisselen van een energieaanbieder, zonnepanelen en energie besparen. Vragen insturen kan vanaf 16 juni 14:00 uur tot uiterlijk dinsdag 20 juni 12:00 uur naar het volgende e-mailadres: energiespreekuur2017@dft.nl. De experts beantwoorden op 20 juni de vragen per mail.

Vragen aan de Consumentenbond

De drie deelnemende organisaties hebben de onderwerpen verdeeld. De experts van de Consumentenbond zullen de vragen beantwoorden over energie besparen in en om het huis, energieverbruik en sluipverbruik van apparaten, cv ketels, slimme meters en – thermostaten, energielabels en stadsverwarming. Vragen omtrent het overstappen van energieleverancier nemen de experts van Gaslicht.com voor hun rekening en consumenten die meer wil weten over isolatie, zonnepanelen en warmtepompen, krijgen antwoord van Vereniging Eigen Huis.

Meer informatie en tips zijn ook te lezen in het uitgebreide energiedossier.