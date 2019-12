Deal VW – Europese Commissie sigaar uit eigen doos

Nieuws|De Consumentenbond heeft geen goed woord over voor de uitkomst van overleg tussen de Europese Commissie en Volkswagen om eigenaren van ‘sjoemeldiesels’ 2 jaar extra garantie te geven. Het is een sigaar uit eigen doos en mag niet in de plaats komen van een daadwerkelijke compensatie voor de frauduleuze praktijken.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De precieze invulling van de deal kennen we nog niet, maar als dit alles is wat Volkswagen te bieden heeft, dan is dat volstrekt onaanvaardbaar. De oorspronkelijke afspraak is dat de update die de auto’s krijgen (waarbij de sjoemelsoftware wordt verwijderd) geen negatieve gevolgen heeft voor het brandstofverbruik, rijgedrag of de prestatie van de auto. Wij krijgen de laatste tijd meerdere signalen dat die update echter wel degelijk problemen oplevert, bijvoorbeeld met de EGR-klep. In dat geval is Volkswagen nu ook al juridisch verplicht om dit kosteloos te repareren. Dat Volkswagen dit nu zo voorstelt is niets meer dan een doorzichtig staaltje marketing.’

Compensatie wegens misleiding

Europese consumentenorganisaties, verenigd in BEUC, stellen dat de voorgestelde deal niet in de plaats mag komen van een compensatieregeling. Volkswagen (VW) weigert tot nu toe Europese autobezitters te compenseren, maar betaalde wel duizenden euro’s schadevergoeding aan consumenten in de Verenigde Staten. Dat is scheef.

De Consumentenbond stelt dat VW consumenten heeft misleid door auto’s met sjoemelsoftware op de markt te brengen waardoor die aan de emissie-eisen leken te voldoen, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval was. Consumenten hebben een auto gekregen die niet al meteen bij ingebruikneming presteerde zoals verwacht mocht worden en waarvoor zij betaald hebben.

Op verzoek van de Consumentenbond onderzoekt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of VW zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. Als dat wordt vastgesteld, opent dat de weg naar aansprakelijkheid en schadevergoeding.

Meldpunt

De Consumentenbond komt graag in contact met autobezitters die problemen ondervinden na de update. Zij kunnen hun ervaringen delen op het Meldpunt sjoemeldiesel.

