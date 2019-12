Einde roamingskosten binnen Europa eindelijk in zicht

Nieuws|Het lijkt er op dat de laatste hobbel voor het afschaffen van roamingskosten binnen Europa eindelijk is genomen. De Consumentenbond is blij dat consumenten binnenkort in Europa hetzelfde betalen als in Nederland voor het gebruik van hun mobiele telefoon.

Bij bellen en internetten in het buitenland gebruiken consumenten het mobiele netwerk van een andere provider, roaming genoemd. De buitenlandse provider berekent de kosten voor het gebruik van het netwerk door aan de provider bij wie die consumenten een abonnement hebben. Deze berekent op zijn beurt de kosten weer door aan zijn klant, waardoor die meer betaalt dan in Nederland. Er zijn nu veel lagere maximum tarieven afgesproken die providers elkaar in rekening mogen brengen binnen Europa. Daarmee is de laatste hindernis voor het afschaffen van roamingkosten verdwenen.

Vertraging

De afgelopen jaren zijn de kosten voor bellen, internetten en sms’en binnen Europa door het Europees Parlement al gereguleerd, waardoor ze elk jaar verder daalden. De roamingtarieven zouden eind 2015 al helemaal afgeschaft worden, maar dit werd toen weer teruggedraaid. Het is de bedoeling dat per 15 juni 2017 de roamingtarieven binnen Europa wel definitief afgeschaft worden. Consumenten die een grote databundel hebben voor een lage prijs, kunnen vanwege een ‘fair use policy’ wel een gedeelte, maar niet alle MB’s in Europa zonder extra kosten gebruiken.

Zie ook:

Internetten en bellen in het buitenland