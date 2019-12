Eindelijk einde aan roamingkosten binnen EU

Nieuws|Vanaf 15 juni 2017 betalen consumenten geen extra kosten meer voor het gebruik van hun mobiele telefoon in een ander EU-land. De Consumentenbond heeft zich hier jarenlang voor ingezet, samen met andere Europese consumentenorganisaties, verenigd in de BEUC.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het afschaffen van de roamingkosten binnen de Europese Unie is een enorme overwinning. Consumenten kunnen voortaan hun smartphone op vakantie op dezelfde manier gebruiken als thuis, zonder zich zorgen te maken om torenhoge rekeningen bij thuiskomt.’

Redelijke gebruikslimiet

De kosten voor bellen, sms’en en internetten in EU-landen zijn voortaan hetzelfde als in Nederland en het verbruik gaat uit de bundel van consumenten. Bij abonnementen die onbeperkt bellen, sms'en of internetten bieden in Nederland, mogen providers een fair use policy (redelijke gebruikslimiet) opleggen voor gebruik binnen de EU.

In Europese landen die buiten de EU vallen, zoals Zwitserland of Turkije betalen consumenten nog wèl extra voor het gebruik van hun mobiele telefoon. Ook in landen buiten Europa kunnen de kosten voor mobiel internetten en bellen nog hoog oplopen tot €2,50 per minuut en €10 per MB. Voor consumenten die naar deze landen reizen, is het raadzaam om de kosten vooraf bij hun provider te checken.

5000% winst

De nieuwe regels gelden ook niet voor bellen vanuit Nederland naar een ander EU-land. Daarvoor rekenen providers nog steeds buitensporige tarieven, waarbij ze gemiddeld 5000% winst maken op een internationaal gesprek. Dit is de Europese consumentenorganisaties een doorn in het oog en zij dringen er bij de Europese Unie op aan dit probleem nu snel aan te pakken.

