Energieranking: correctie op score Vrijopnaam

Nieuws|In het op 23 oktober gepubliceerde onderzoek naar de duurzaamheid van stroomleveranciers is een fout geslopen. Een investering in een zonnepark van leverancier Vrijopnaam was ten onrechte niet meegerekend. De Consumentenbond heeft de fout in het onderzoek hersteld en de ranking aangepast. De score van Vrijopnaam gaat daarmee van 5,7 naar 6,3. De aangepaste ranking en het gecorrigeerde onderzoeksrapport staan in het energiedossier op deze website.