Dieselgate rapport vol verwijten aan lidstaten en Europese Commissie

Nieuws|De onderzoekscommissie van het Europees Parlement (EP) in het ‘dieselschandaal’ verwijt in zijn eindrapport de lidstaten de misstanden bij het testen van nieuwe auto's. De Europese consumentenorganisaties zijn teleurgesteld dat het rapport weinig aandacht besteedt aan het compenseren van de miljoenen bezitters van 'sjoemeldiesels' in Europa.

In 2016 werd een enquêtecommissie binnen het EP aangesteld om het zogenoemde ‘dieselschandaal’ van autofabrikant Volkswagen te onderzoeken. Dinsdag 28 februari presenteerde deze commissie zijn eindrapport. De belangrijkste conclusies:

Het toezicht van de lidstaten op de typegoedkeuringstests is onvoldoende geweest.

De uitstoot van schadelijke stoffen in de test komt absoluut niet overeen met de werkelijke uitstoot.

De Europese Commissie heeft niet gehandhaafd.

Niet alleen Volkswagen treft blaam. Ook andere autofabrikanten hebben software in auto’s gezet die de test manipuleert.

De commissie stelt voor dat er een onafhankelijk Europees agentschap wordt geformeerd dat moet gaan toezien op de typegoedkeuring door nationale keuringsinstanties (in Nederland bijvoorbeeld de RDW).

Reactie BEUC

Monique Goyens, directeur-generaal van de overkoepelende consumentenorganisatie BEUC: ‘De EU-parlementariërs hebben onze herhaalde oproepen opgevolgd voor een strengere typegoedkeuring plus verbeterd markttoezicht om zo een nieuw Dieselgate te voorkomen. Met name de steun voor de oprichting van een onafhankelijk EU-agentschap voor typegoedkeuring is van belang. Maar we zijn teleurgesteld dat er onvoldoende aan consumenten is gedacht in het rapport. Miljoenen van de getroffen auto-eigenaren in Europa zijn nog steeds niet gecompenseerd voor de fraude van Volkswagen. Europarlementariërs hadden de gelegenheid om op te roepen tot een eerlijker behandeling van consumenten, maar laten dat na.’

September 2016 diende de Consumentenbond bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over Volkswagen een handhavingsverzoek in en is nog in afwachting van de het ACM onderzoek. De Consumentenbond vindt dat VW zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken.

Eerder stemde de Commissie interne markt van het Europees Parlement in met een revisie van de typegoedkeuring van nieuwe auto’s. Het voltallige parlement gaat zich binnenkort over beide rapporten en aanbevelingen buigen. Eind mei 2017 vergaderen EU-ministers over nieuwe regels voor toezicht op de autosector.

Lees ook: