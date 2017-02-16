Europees Parlement zet eerste stappen naar betere keuring nieuwe auto’s

Monique Goyens, directeur-generaal van BEUC: ‘De leden van het EP die instemden hebben eindelijk een stap voorwaarts gezet om het testen van auto’s eerlijker te maken. Het steunt een pakket maatregelen dat een ander Dieselgate-schandaal in Europa kan voorkomen.’

Auto’s verbruiken vaak veel meer dan het cijfer dat de fabrikant in de folder afdrukt. Meer markttoezicht, beter toezicht op de nationale autoriteiten en een einde aan de ‘intieme relatie’ tussen autofabrikanten en testautoriteiten is vereist voor een eerlijker systeem.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘De stem van de commissie interne markt van het EP moet ook een wake-up call zijn voor de lidstaten die tot nu toe stevig op de rem stonden. Fundamentele hervorming is echt nodig.’ De Consumentenbond heeft inzichtelijk gemaakt hoe de huidige typegoedkeuring verloopt en hoe dat in de toekomst zou moeten verlopen.

Achtergrond

De EP-commissie-leden hebben onder meer gestemd voor:

Een sterkere rol voor de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat alle lidstaten de testregels op dezelfde manier in heel Europa toepassen.

Beter markttoezicht (minimaal 20% van de nieuwe modellen testen).

Meer transparantie: testresultaten openbaar zodat autofabrikanten, lidstaten en keuringsdiensten in de gaten kunnen worden gehouden.

Geen directe financiële relatie tussen autofabrikanten en particuliere testlaboratoria.

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