EP wil met wetsvoorstel volgende Dieselgate voorkomen

In een afzonderlijke stemming, sprak het EP zich ook uit voor compensatie van gedupeerde dieselrijders en betere collectieve verhaalsmogelijkheden in de EU in het algemeen. De Europarlementariërs steunen de stevige maatregelen waarvoor Europese consumentenorganisaties (BEUC), waaronder de Consumentenbond, hebben gepleit: meer controles van nieuwe auto’s als ze eenmaal op de weg rijden, beter toezicht op de nationale autoriteiten en het doorsnijden van de financiële banden tussen autofabrikanten en keuringsinstanties.

Helaas verwierp het Parlement de oproep om een Europees agentschap als toezichthouder in te stellen. De Consumentenbond roept de lidstaten nu op om het voorstel van het EP over te nemen. Wel komt er een forum waarin keuringsinstanties informatie uitwisselen en een databank met testresultaten waardoor meer transparantie ontstaat.

BEUC

Monique Goyens, directeur-generaal BEUC: 'Het Parlement staat hierin gelukkig aan de kant van consumenten en heeft de juiste lessen getrokken uit het emissieschandaal. Het huidige testsysteem bevoordeelt autofabrikanten ten koste van consumenten en het EP helpt dat tij te keren. Door de aanhoudende oproepen van consumentenorganisaties in Europa, heeft het EU-Parlement nu luid en duidelijk gezegd dat de betrokken consumenten moeten worden gecompenseerd voor de gebrekkige auto’s die Volkswagen heeft verkocht.'

Volkswagen moet deze boodschap accepteren en de 8,5 miljoen getroffen automobilisten in Europa adequaat compenseren. Goyens: ‘Deze consumenten zijn gedupeerd omdat de auto’s niet presteren conform hetgeen verwacht mocht worden, ze zijn bezorgd over mogelijk waardeverlies. Ook zijn er zorgen over de prestaties van de wagen na de aanpassingen in de recall. Ze verdienen eerlijk behandeld en gecompenseerd te worden.’

Lees meer op onze actiepagina