Flinke afraders in test zonnebrandmiddelen

De Consumentenbond testte 15 zonnebrandcrèmes met beschermingsfactor SPF 30. Clinique wijkt het meest af en zou eigenlijk SPF 10 op de verpakking moeten hebben staan. Clarins biedt een bescherming van SPF 15 en Europrofit zou een SPF van 20 moeten melden. Clinique beschermt ook onvoldoende tegen UVA. UVB stralen laten de huid verbranden, UVA is de voornaamste boosdoener van huidveroudering. Beiden kunnen ook kanker veroorzaken.

Beste uit de Test

Opvallend is dat er ook zonnelotions zijn die het beter doen dan ze zelf beweren. Hema, Garnier en La Roche Posey bieden een bescherming gelijk aan SPF 50+ in plaats van de beloofde 30. Beste uit de Test is de nieuwe versie beschermende zonnemelk Ambre Solair van Garnier met karité boter. De nieuwe Nivea Sun Protect & Hydrate is Beste Koop. De volledige uitslag van de test zonnebrandmiddelen is te lezen in Consumentengids van juli.

Reacties fabrikanten

Kruidvat, leverancier van Europrofit, heeft naar aanleiding van de testresultaten een onderzoek ingesteld en de verkoop van het product voorlopig stop gezet. Kruidvat hoopt begin juni hun onderzoek afgerond te hebben. Clarins en Clinique hebben (nog) niet laten weten actie te ondernemen.

Naschrift

In de uitzending van Editie NL op vrijdag 26 mei j.l. werd abusievelijk de zonnemelk Solait Sun protection van Kruidvat getoond als één van de slecht scorende cremes. Dat had natuurlijk Europrofit, ook te koop bij Kruidvat, moeten zijn. Kruidvat Solait Sun protection eindigde in de test op een achtste plaats met het cijfer 6,9.