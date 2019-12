Geld retour van OV-chipkaart binnenkort gratis

De Consumentenbond is blij met de toezegging van de staatssecretaris en OV-chipkaartbedrijf Translink. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Betalen om iemand geld uit jouw eigen reisportemonnee te laten halen is natuurlijk heel vreemd. Goed dat dat nu voor een bepaalde groep wordt afgeschaft, maar daarmee zijn we er nog niet. Ook voor houders van anonieme kaarten moet die mogelijkheid er komen.’

Consumenten met een anonieme kaart blijven de toeslag van €1 nog wel betalen. Bovendien moeten zij aan de balie persoonlijke gegevens overleggen. Combée: ‘Dat is buitengewoon ongewenst; mensen kiezen niet voor niets voor een anonieme kaart.’

Translink zegt ook te werken aan een simpelere procedure om geld terug te vragen bij een saldo hoger dan €30. Op dit moment is dat bijzonder omslachtig: consumenten moeten daarvoor een formulier uitprinten en die samen met de verlopen kaart opsturen naar Translink.

Goedkoper en makkelijker

De Consumentenbond is al langere tijd, samen met andere consumenten- en reizigersorganisaties, in gesprek met de vervoerders en Translink om het gebruik van de OV-chipkaart goedkoper en makkelijker te maken. Een OV-chipkaart kost €7,50 en is maar 5 jaar geldig. Een vervangende kaart (als de kaart stuk is) kost zelfs €11. De Consumentenbond wil dat de OV-chipkaart gratis wordt vervangen aan het einde van de geldigheidsduur en bij een onzichtbaar defect.

Eerder deze week meldde Translink dat er 5 miljoen euro op verlopen, merendeels anonieme, chipkaarten staat. De Consumentenbond stelt voor dat geld, als het niet (meer) terug kan naar de reiziger, te gebruiken voor het eenvoudiger en goedkoper maken van de kaart voor alle reizigers.

