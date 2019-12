Grote prijsverschillen in softwarepakketten

De Consumentenbond bekeek de prijzen van tientallen antiviruspakketten (voor een, drie en vijf gebruikers of apparaten) en van Microsoft Office. Bij sommige gespecialiseerde software-websites zijn antiviruspakketten 70% goedkoper dan bij de fabrikant. Consumenten kunnen tussen de €10 en €50 per jaar besparen. Norton Security Premium bijvoorbeeld kost bij de fabrikant normaal €80 (tijdelijk €60) en op www.goedkoopsteantivirus.nl minder dan €30. Soms is een buitenlandse verkoper, zoals Amazon, de goedkoopste aanbieder en in een enkel geval de fabrikant zelf.

Verlengen

Consumenten kunnen niet alleen besparen door over te stappen naar een andere visusscanner, maar ook bij het verlengen van hun huidige pakket. Fabrikanten bieden dan vaak verlengingsaanbiedingen, maar het is bijna altijd goedkoper om het pakket opnieuw aan te schaffen via een goedkopere webshop. Er zijn ook gratis visusscanners verkrijgbaar, maar die beschermen minder dan de beste betaalde varianten. Gratis kantoorpakketten zijn in gebruiksgemak en werking minder goed dan Microsoft Office.

De prijspeiling software staat in de Consumentengids van juni 2017.

