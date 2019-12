Grote verschillen tussen inkoopsites voor smartphones

Nieuws|Er zitten enorme verschillen tussen inkoopsites van gebruikte mobiele telefoons, zowel in prijzen, voorwaarden als in afhandeling. Dit blijkt uit een prijzenscan en praktijkproef van de Consumentenbond bij 6 inkopers. Ook is niet altijd duidelijk of inkopers de telefoon terugsturen als het bod tegenvalt of als er onenigheid is over de staat van het toestel.