Helft Hollandse supermarktgarnalen verre van vers

Nieuws|De Hollandse garnalen van Albert Heijn, Jumbo en Lidl krijgen een dikke onvoldoende voor versheid in een onderzoek van de Consumentenbond. De garnalen van Jumbo bevatten ook nog eens meer conserveermiddelen dan wettelijk is toegestaan.

De Consumentenbond onderzocht de versheid, de hygiëne, de hoeveelheid conserveermiddel en het bewaaradvies van 8 soorten Hollandse garnalen van Albert Heijn (2 soorten), Aldi, Dirk, Jumbo, Lidl en Plus (2 soorten). De garnalen van Aldi scoren het best wat betreft versheid (9,3) gevolgd door de garnalen van Plus die in Lauwersoog gepeld worden (6,9) en Dirk (6,8).

Bacteriën

De garnalen van Albert Heijn (AH Quality catch en AH Hollandse garnalen), Jumbo en Lidl krijgen een 2,8 voor versheid omdat ze op de vermelde uiterlijke houdbaarheidsdatum veel te veel bacteriën bevatten. De Hollandse garnalen van Jumbo bevatten bovendien 7,5 gram benzoëzuur per 100 gram, terwijl wettelijk maar 6 gram is toegestaan. Jumbo is daarmee een afrader en de Consumentenbond heeft deze bevindingen gemeld bij de toezichthouder NVWA en bij Jumbo. De hygiëne van alle onderzochten garnalen bleek wel in orde, er werden geen ziekmakende bacteriën aangetroffen.

Houdbaarheidstermijn

De meeste Hollandse garnalen gaan na de vangst naar Marokko om daar met de hand gepeld te worden en komen daarna terug naar Nederland. Uit navraag van de Consumentenbond bij de supermarkten blijkt dat er doorgaans 1,5 tot 2 maanden zit tussen de vangst van de garnalen en het aflopen van de houdbaarheidstermijn. Albert Heijn geeft aan dat dit soms kan oplopen tot 4 maanden. Bij Aldi, die de meest verse garnaal verkoopt, zitten er 33 dagen tussen vangst en uiterste verkoopdatum. De Consumentenbond raadt consumenten aan om garnalen ruim voor de houdbaarheidsdatum te kopen en te eten.

