Test|Hollandse garnalen mogen dan wel in de Noordzee gevangen zijn, ze worden gepeld in Marokko. En daarna liggen ze soms nog een maand in het schap. Niet gek dus dat de helft van de garnalen die wij testten verre van vers is.

Update november 2018: Dit is een test uit 2017. De samenstelling van de geteste voedingsmiddelen kan inmiddels gewijzigd zijn.

De veiligste

Wij onderzochten 8 merken Hollandse garnalen op veiligheid. Hiervoor keken we naar:

het aantal en soort bacteriën op de garnalen

hoeveel conserveermiddel erin zit

het bewaaradvies op de verpakking

We onderzochten de volgende merken: Golden Seafood (Aldi), Plus Hollandse garnalen (gepeld in Lauwersoog), Dirk Ons Thuismerk, Quality Catch (Albert Heijn), OceanSea (Lidl), en de huismerken van Albert Heijn, Jumbo en Plus.

Aldi en Plus scoren het hoogst op veiligheid.

Aldi Golden Seafood Hollandse garnalen

Testoordeel veiligheid 8,1

Prijs: €5,50 per 100 gram

Vooral op versheid scoort Aldi het beste. Op deze garnalen troffen we de minste bacteriën aan. Het zou fijn zijn als er wat minder conserveermiddel gebruikt zou zijn. Ook zou men beter kunnen adviseren om de garnalen te bewaren bij maximaal 4 °C in plaats van 7 °C.

Plus Hollandse garnalen gepeld in Lauwersoog

Testoordeel veiligheid: 7,5

Prijs €6,50 per 100 gram

Als enige uit de test zijn de Hollandse garnalen van Plus niet met de hand gepeld in Marokko, maar met een machine in Nederland. Dit komt de versheid iets ten goede en verklaart de iets hogere prijs. De hoeveelheid conserveermiddel had wel wat lager gemogen.

Afrader

Jumbo Hollandse garnalen

Testoordeel veiligheid: 2,4

Prijs €5,90 per 100 gram

De hoeveelheid toegevoegde benzoëzuur ligt boven de wettelijke limiet. Dat in 3 van de 5 monsters toch te veel bacteriën zitten is dan ook heel opmerkelijk. Deze garnalen van de Jumbo zijn duidelijk niet geschikt voor een frisse garnalencocktail. Wij hebben hiervan melding gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Ben je benieuwd naar het hele artikel? Download dan de test hollandse garnalen (gratis pdf).

Alle testresultaten in een tabel

Conserveermiddelen

Hollandse garnalen mogen veel meer conserveermiddelen bevatten dan andere garnaalsoorten. Namelijk maximaal 6 gram conserveermiddel per kilo garnalen. Dat is nodig omdat ze handmatig gepeld worden in Marokko. Voor andere garnaalsoorten is veel minder conserveermiddel toegestaan. Deze worden namelijk direct na de vangst met een machine gepeld en ingevroren.

Lange weg

De Hollandse garnaal doet er maximaal bijna 2 maanden over om op je bord te verschijnen. Het is dus niet gek dat ze vaak niet zo fris meer zijn. Die 2 maanden zijn als volgt opgebouwd:

3 Dagen op de vissersschuit. Daar worden de garnalen gekookt.

10 Dagen op en neer naar het pelstation in Marokko.

2 Weken in de gekoelde opslag om bij te komen van de reis.

Bijna een maand in het schap van de supermarkt.

Bewaren in de koelkast

Garnalen kun je het beste bewaren op 4°C. Maar niet alle merken adviseren dit. Dus stel je koelkast in op de juiste temperatuur. Op sommige verpakkingen valt te lezen dat de garnalen ‘na openen beperkt houdbaar’ zijn. Dat advies is niet specifiek genoeg naar onze smaak. Gelukkig staat op de helft van de verpakkingen wel hoe lang de garnalen bewaard kunnen worden na openen.

Kooptip: kies voor de verpakking met de houdbaarheidsdatum het verst in de toekomst.

