Hema verandert naam Vitamin Water in 'vitamine limonade'

Op aandringen van de Consumentenbond verandert Hema de naam van zijn 'Vitamin Water' in vitamine limonade. De Consumentenbond heeft ook andere fabrikanten die limonade als water verkopen, opgeroepen om de naam aan te passen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het is belangrijk dat producenten eerlijk zijn op hun verpakkingen, zodat je als consument weet wat je koopt. Wij zijn dan ook blij met deze stap van Hema. Dit laat zien dat consumenten serieus worden genomen en het is een mooi succes voor onze campagne ‘Dit deugt niet’, waarmee we strijden tegen oneerlijke informatie op voedselverpakkingen. Andere fabrikanten zijn nu aan zet om het goede voorbeeld van Hema te volgen.’

De Consumentenbond heeft ook AKOM Ankla Oldenzaal BV (Tasting Good vitamin water), Aldi (Top Aqua Vitamine water), Lidl (Saskia vitamine water) en Vrumona (Sourcy Vitaminwater) gevraagd de naam van hun 'vitamine water' aan te passen.

Andere successen

Inmiddels hebben ook andere fabrikanten aangegeven hun verpakkingen te gaan wijzigen. Zo komt op de voorkant van Healthy People Cranberry, met 80% appelsap, ook appel in woord en beeld te staan. En Albert Heijn gaat de naam van zijn Biologische kruidenthee -zonder kruiden, met half water en half sap- aanpassen.

De Consumentenbond blijft actie voeren om ook andere fabrikanten te bewegen hun verpakkingen aan te passen. Consumenten kunnen de campagne ‘Dit deugt niet’ steunen door de petitie ‘Ik heb recht op eerlijke informatie op voedselverpakkingen’ te tekenen. Deze petitie is in één maand tijd al ruim 24.000 keer ondertekend.

