Hogere energierekening dreigt door uitbreiding taken netbeheerders

De commissie praat op 17 januari met verschillende partijen uit de energiesector over de rol van netwerkbedrijven in het kader van het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (wet VET). Daar zijn grote belangen van burgers en bedrijven mee gemoeid, maar vertegenwoordigers van consumenten zijn daarbij niet uitgenodigd. De Consumentenbond en VEMW hebben daarom hun zorgen geuit middels een brief.

Kosten afwentelen

In de wet VET komt onder meer de taakafbakening van netbeheerders en netwerkbedrijven aan bod. Nu zijn zij alleen verantwoordelijk voor het aansluiten van gebruikers op gas en elektra en het transporteren van energie. Bij deze wettelijk toegekende taken ondervinden zij geen concurrentie.

De netwerkbedrijven willen echter aanvullende diensten kunnen aanbieden zoals het exploiteren van laadpalen, energieopslagsystemen of het aanbieden van energiebesparingsadvies. De belangenorganisaties vrezen dat de netbeheerders de kosten voor die extra activiteiten zullen afwentelen op de gebruikers en dat dit zal leiden tot een fiks hogere energierekening. Nu bestaat ruim een derde van de totale energierekening van consumenten en bedrijven uit kosten voor netbeheer.

Daarnaast vinden de Consumentenbond en VEMW dat er sprake is van verstoring van de markt als netbeheerders en netwerkbedrijven hun takenpakket uitbreiden. Zij kunnen met hun gereguleerde inkomsten meer risico’s nemen dan een marktpartij. Marktwerking is nodig voor een goede prijs en kwaliteit, maar ook voor innovatie en technische ontwikkeling, wat cruciaal is voor een snelle overgang naar een duurzame energievoorziening.

