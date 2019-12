Kosten OV-kaart moeten omlaag

Nieuws|Het AD bericht op 14 februari over de forse winst van Translink Systems (TLS), de organisatie achter de OV-Chipkaart: €55 miljoen over de afgelopen 5 jaar. De Consumentenbond en reizigersorganisatie Rover vinden dat TLS de winst moet gebruiken om gehoor te geven aan de eisen van reizigers: lagere kosten en meer service.

Voorzitter Arriën Kruyt van Rover is hoogst verbaasd: ‘Dat TLS zoveel winst maakt, wisten we echt niet. We weten wel dat €7,50 voor een OV-chipkaart veel te veel is.’ Al jaren klagen reizigers over de hoge aanschafprijs. In 2015 haalde Rover samen met de Consumentenbond nog 77 duizend handtekeningen op voor een petitie die opriep tot onder andere een lagere aanschafprijs.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Niet alleen is de prijs van de OV-Chipkaart te hoog, de geldigheid van 5 jaar is te kort en TLS zou de kaart gratis moeten vervangen bij een onzichtbaar defect.’ Met een winst van €55 miljoen zien Rover en de Consumentenbond geen belemmeringen om tegemoet te komen aan de eisen van de reizigers. De Consumentenbond en Rover willen daarom dat de reiziger aan het einde van de geldigheidsduur en bij een onzichtbaar defect gratis een vervangende OV-Chipkaart krijgt.

Onderzoek

Uit onderzoek van Rover blijkt dat de OV-chipkaart een stuk duurder is dan vergelijkbare kaarten in het buitenland. Daar betalen reizigers veel minder of zelfs niets voor een kaart, die vaak ook nog eens langer geldig is.

Uit het onderzoek kwamen 3 kostenposten van de OV-chipkaart naar voren, die slecht afsteken tegen kaarten in andere Europese landen. Zo betalen reizigers in Nederland €7,50 voor een nieuwe OV-chipkaart, die maar 5 jaar geldig is, en €11 voor een vervangende OV-chipkaart na diefstal, verlies of defect en kost het €1 om het saldo terug te laten storten.

Onlangs maakte staatsecretaris Dijksma bekend dat de €1 die betaald moet worden voor het terugstorten van saldo gaat vervallen.