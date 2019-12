Kredietbeoordeling door energieleveranciers moet zorgvuldiger

Energieleveranciers kijken in hun eigen systeem of er geen schulden zijn voor ze een nieuwe klant accepteren en schakelen daarnaast een kredietinformatiebureau in voor een zogenoemde kredietscore. Op basis daarvan besluit een energieleverancier of hij een waarborgsom vraagt. Soms moeten potentiële klanten een borgsom betalen omdat ze volgens het kredietinformatiebureau statistisch gezien een verhoogd risico vormen, bijvoorbeeld omdat ze wonen in een wijk met veel wanbetalers of omdat er vroeger een wanbetaler op hun adres woonde.

Die consumenten krijgen een lage kredietscore terwijl ze zelf geen schuld of aanmaningen op hun naam hebben staan. De Consumentenbond wil dat energieleveranciers bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van potentiële klanten niet kijken naar de ‘reputatie’ van een buurt. Ook kunnen de leveranciers de krediettoetsing vooraf en achteraf beter toelichten en helpen als er fouten gemaakt zijn in die toetsing.

€800 borg

Op het meldpunt ‘De Dupe van je Data’ ontving de Consumentenbond tientallen klachten over onterecht hoge borgsommen door energieleveranciers. Die borg kan oplopen tot €800 en consumenten die om uitleg vragen, worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. De meeste meldingen kwamen binnen over Nuon en Vandebron en de Consumentenbond heeft deze bedrijven hierop aangesproken. Vandebron heeft direct toegezegd met oplossingen te komen.

