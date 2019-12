Lot Geschillencommissie weer in handen Tweede Kamer

Consumenten die een probleem hebben met een aangesloten ondernemer kunnen dat voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie, die vervolgens een bindende uitspraak doet. Een gang naar de rechter wordt hiermee vermeden.

Bart Combée, directeur Consumentenbond zegt: ‘Het Nederlandse stelsel van buitengerechtelijke geschilbeslechting is het beste van Europa en misschien wel van de wereld. Maar Justitie is blijkbaar vastbesloten om het de nek om te draaien. En dat terwijl het nieuwe kabinet de mond vol heeft van eenvoudige, buitengerechtelijke geschilbeslechting. De volledige Tweede Kamer heeft deze ondoordachte schijnbezuiniging de afgelopen 2 jaar tegengehouden en toch ligt het nu weer op tafel. Onbegrijpelijk.’

Domino-effect

De SGC wordt voor 80% betaald door de aangesloten bedrijven en brancheorganisaties. Als de overheidsbijdrage van iets meer dan 1 miljoen per jaar wegvalt, moeten zij ook voor deze kosten opdraaien. Een aantal grote brancheorganisaties heeft al aangegeven dan uit de SGC te stappen, omdat zij deze kostenverhoging niet kunnen of willen dragen. Combée: 'Dan krijg je een domino-effect: de kosten moeten worden verdeeld over minder leden, waardoor de kosten per bedrijf of organisatie stijgen, waardoor er weer leden opstappen. Uiteindelijk valt de SGC dan om.'

Als de geschillencommissies verdwijnen, kunnen consumenten alleen nog hun gelijk halen bij de rechter. Dat is veel duurder en tijdrovender voor consumenten. Combée: ‘Het is een schijnbezuiniging, omdat het leidt tot veel hogere kosten voor de rechtsspraak – en dus voor de overheid zelf. Op 29 en 30 november buigt de Kamer zich over het voorstel tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Laagdrempelig en onafhankelijk

De Consumentenbond richt sinds 1970 samen met brancheorganisaties geschillencommissies op, die zijn ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Er zijn op dit moment bijna 70 geschillencommissies. Bekende voorbeelden zijn de Geschillencommissies Reizen, Thuiswinkel en Energie.

Lees ook