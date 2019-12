Merendeel gezondheidswebsites verbetert privacybeleid

De Consumentenbond onderzocht in juli 2017 van 20 gezondheidswebsites hun cookiebeleid, of zij een beveiligde verbinding hadden en of hun privacyverklaring op orde was. Alle websites plaatsten commerciële cookies zonder toestemming, waardoor advertentiebedrijven mee kunnen kijken met het zoekgedrag van de bezoekers. Ook hadden 6 van de 20 websites geen beveiligde verbinding en alle gezondheidssites hadden een onvolledige privacyverklaring.

3 gezondheidssites nog onvoldoende

Inmiddels hebben alle onderzochte websites een beveiligde verbinding en plaatsen ze, mede op aandringen van de Autoriteit Consument & Markt, niet langer commerciële cookies zonder toestemming. Een herhaalonderzoek van de Consumentenbond naar de privacyverklaringen laat helaas zien dat 3 van de websites hierop nog steeds onvoldoende scoort: Jellinek.nl*, Spoor6.nl en Dehoop.org. Deze websites geven bijvoorbeeld nog niet concreet aan welke gegevens zij verzamelen.

Grote websites nog steeds in de fout

Het is geen uitzondering dat websites commerciële tracking cookies plaatsen zonder toestemming. Dit bleek uit onderzoek van de Consumentenbond in oktober 2017 naar het cookiebeleid van meer dan 100 grote websites. De Consumentenbond constateert dat 5 websites die in oktober veel cookies zonder toestemming plaatsten, dit half november nog steeds doen: Amazon.de (18 cookies), bodyenfitshop.nl *(18), Spotify.com (17), Hellofresh.nl (12), Tidal.com (11).

Update 27 november 2017: