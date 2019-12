Twee op de drie websites overtreden cookiewet

Nieuws|Grote websites overtreden massaal de ‘cookiewet’. Medio oktober deed de Consumentenbond een cookiescan onder 104, in Nederland populaire, websites. 65% van deze websites plaatste commerciële cookies vóórdat de gebruiker de cookiemelding had geaccepteerd. Een aantal heeft dit eind oktober aangepast.

Meestal ging het om reclamecookies van Google’s advertentienetwerk (56 sites) en van Facebook (34 sites). Door deze cookies kunnen de twee datareuzen consumenten volgen bij het browsen over internet.

'Cookiemonsters'

Webwinkels plaatsen de meeste reclamecookies en trackingbestanden zonder toestemming. Het grootste 'cookiemonster' uit de scan in oktober 2017 was webwinkel VidaXL met 38 trackers zonder toestemming. Onder de tientallen andere websites die vooraf geen toestemming vroegen, zijn ook grote namen als Coolblue, Delta, Eneco, Energiedirect, H&M en Zalando. Zij meldden pas ná het plaatsen van de cookies dat ze dit doen. HelloFresh en Parship informeerden bezoekers helemaal niet over het plaatsen van cookies.

De Consumentenbond scande ook 6 datingsites. Vier ervan (Relatieplanet, Parship, Pepper en OKCupid) bleken het sitebezoek zonder toestemming - en dus illegaal - aan Facebook door te geven.

Schandalig

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het is schandalig dat websites zo slecht met de privacy van hun bezoekers omgaan. Dus trokken we bij 20 grote aan de bel en kondigden direct een tweede scan eind oktober aan. Het resultaat: 7 van die 20 websites houden zich nu alsnog aan de ‘cookiewet’. Uiteraard hebben we ook de toezichthouders Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geïnformeerd over de resultaten van beide scans’.

Sommige websites zoals H&M, HelloFresh en Zalando zeiden het probleem te hebben opgelost, maar plaatsten eind oktober nog steeds commerciële cookies zonder toestemming. Ook datingsite OKCupid plaatste nog een illegale Facebook cookie. Een aantal buitenlandse sites heeft niet gereageerd.

Dat websites het niet zo nauw nemen met de ‘cookiewet’ is niet nieuw. Deze zomer onderzocht de Consumentenbond al 20 gezondheidswebsites. Deze bleken allemaal zonder toestemming commerciële cookies te plaatsen. Deze hebben inmiddels hun cookiebeleid aangepast.

Adblocker

Uit een enquête van de Consumentenbond in 2016 bleek, dat consumenten niet zomaar online gevolgd willen worden. Consumenten kunnen het beste een adblocker installeren om ongevraagde tracking zoveel mogelijk tegen te houden.

