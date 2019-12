Nationale-Nederlanden gedaagd om woekerpolissen

Nationale-Nederlanden (NN) heeft tussen eind jaren tachtig en begin deze eeuw minstens een half miljoen woekerpolissen verkocht. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het bedrijf bracht stiekem torenhoge kosten in rekening en de gedupeerde klanten blijven maar wachten op een redelijke compensatie. We zijn met Nationale-Nederlanden niet tot een overeenkomst gekomen, dus nu is het aan de rechter.’

De Consumentenbond spreekt de verzekeraar aan op woekerpolissen genaamd Flexibel Verzekerd Beleggen, Bedrijfs Effect Sparen, ING Bank Privé Pensioenplan, ING Bank Bedrijfsspaarpolis en ING Bank Flexibel Spaarplan.

Collectieve rechtszaak

Eind 2016 sleepte de Consumentenbond verzekeraar ASR voor de rechter om een redelijke compensatie af te dwingen voor meer dan 200.000 consumenten met een Waerdye woekerpolis.

De Consumentenbond voert collectieve rechtszaken, waarbij een belangenorganisatie opkomt voor de gelijksoortige en gemeenschappelijke belangen van alle gedupeerden. Combée: ‘Zo hoeven niet alle gedupeerden zelf een rechtszaak te voeren.’

