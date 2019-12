Nederland moet zich sterk maken voor breed verbod op geo-blocking

Nieuws|De Nederlandse overheid toont te weinig ambitie om een einde te maken aan geo-blocking in Europa. Bij geo-blocking kunnen veel Europeanen bepaalde online diensten in andere EU-landen niet gebruiken. In Europa wordt onderhandeld over een verbod op geo-blocking, maar Nederland wil een groot aantal producten uitzonderen van het verbod.

Consumenten dreigen daar de dupe van te worden. De Consumentenbond roept minister Kamp op zich in te zetten voor een breed verbod op geo-blocking - en andere vormen van discriminatie op grond van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging.

EU onderhandelt over kunstmatige barrières

De Europese Raad van Ministers en het Europese Parlement (EP) onderhandelen over een Europese verordening die bestaande kunstmatige barrières, bij het doen van een bestelling online in een andere lidstaat, moet wegnemen. Door deze barrières is het voor consumenten vaak onmogelijk om een product aan te schaffen of een dienst af te nemen in een ander land dan waar zij wonen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Als een winkelier in een winkelstraat een klant weigert een product te verkopen op grond van zijn nationaliteit, vinden we dat absurd en ontoelaatbaar. Maar precies dat gebeurt nu online. Tot grote frustratie van consumenten.’

Oppositie

Consumentenorganisaties in heel Europa, scharen zich achter de opstelling van het EP om het toepassingsgebied van de verordening te verbreden, zodat ook de aanschaf van digitale producten als e-books, muziek, videogames en software binnen het bereik van de nieuwe regeling komen te vallen. Maar daar wordt door een aantal lidstaten, waaronder Nederland oppositie tegen gevoerd. De Consumentenbond betreurt dat en roept de Minister van Economische Zaken op de voorstellen van het EP alsnog te steunen. De bestaande barrières zijn in strijd zijn met het doel van de EU om tot een digitale interne markt te komen, zo houdt de Consumentenbond de minister voor.

