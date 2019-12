Eindelijk (beetje) eerlijkere autotests

Nieuws|Nieuwe tests om verbruik en uitstoot van auto’s te testen in Europa geven consumenten eindelijk een eerlijker beeld van de prestaties van auto’s èn bieden fabrikanten minder ruimte om te sjoemelen. De Consumentenbond is blij met de nieuwe meetmethodes, maar roept ook op om snel werk te maken van uitbreiding van de test op de weg.

De nieuwe test die het brandstofverbruik van auto’s meet, WLTP genaamd, vervangt het NEDC-systeem dat dateert uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Het oude systeem wordt door sommige fabrikanten misbruikt om met trucjes hun auto's zuiniger en schoner te laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Zo worden banden extreem hard opgepompt, wordt speciale motorolie gebruikt of het gewicht van de auto verminderd. De nieuwe meetmethode moet hier een eind aan maken, onder andere door een realistischere nabootsing van rijgedrag.

Zo wordt er in de nieuwe test langer gereden met meer realistische snelheden en agressiever opgetrokken en afgeremd. Europese koepel van consumentenorganisaties, BEUC, heeft lang gelobbyd voor een realistischere test. Monique Goyens, directeur BEUC: 'Consumenten zijn te lang voor de gek gehouden over hoeveel brandstof hun auto’s zouden verbruiken. Ze betaalden aan de pomp uiteindelijk altijd meer dan beloofd.’

Rijden op de weg

Een ander punt waar consumenten tot op heden verkeerd over worden geïnformeerd, is de uitstoot van schadelijke stoffen. Het Volkswagenschandaal is daar het belangrijkste voorbeeld van. Vanaf september wordt de uitstoot van nieuwe modellen niet alleen in het laboratorium getest, maar ook op de weg. Met de invoering van deze Real Driving Emissiontest (RDE) is ook hier een eerste stap gezet.

De Consumentenbond is nog niet helemaal tevreden. Ook voor het meten van brandstofverbruik zou er op de weg getest moeten worden. Pas dan kan er over een realistische en eerlijke test gesproken worden.

De auto’s die volgens de nieuwe methodes worden getest komen naar verwachting in de loop van 2018 op de markt.

De Consumentenbond gebruikt voor het meten van het verbruik en de uitstoot van auto’s de veel strengere en accurate Ecotest.

Lees meer over: