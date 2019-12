Nog steeds pseudo-orthodontisten actief

Nieuws|Veel pseudo-orthodontisten uit het onderzoek van de Consumentenbond uit 2016 zijn nog steeds niet duidelijk in hun voorlichting. 53 tandartspraktijken maken in 2017 nog steeds onvoldoende duidelijk dat er geen orthodontist bij de praktijk werkt. De Consumentenbond vraagt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGz) om op te treden.

De Consumentenbond ziet nog steeds uiteenlopende vormen van misleiding, variërend van suggestief tot ronduit verboden titelgebruik. Omschrijvingen als ‘specialisatie orthodontie’ en ‘MSc Orthodontie’ laten consumenten denken dat ze door een orthodontist geholpen worden. Andere zorgverleners beschrijven uitgebreid hun opleiding en doen zo voorkomen dat er een specialist werkt. Op een website staat dat de behandelaar in België ‘de officiële en fulltime opleiding tot specialist-orthodontist aan de universiteit heeft gevolgd’. Deze behandelaar is desondanks helemaal geen orthodontist, blijkt uit de gegevens in het BIG-register voor beroepen in de gezondheidszorg. Alleen tandartsen met de specialisatie ‘dento-maxillaire orthopaedie (orthodontist)’ zijn orthodontist.

Aanpassen

De 4 beroepsorganisaties voor tandartsen en orthodontisten (KNMT, NVvO, ANT en OVAP) kondigden na het eerdere onderzoek van de Consumentenbond aan met bindende afspraken een eind aan het woud van verwarrende titels te zullen maken. Daardoor moet voor consumenten duidelijk worden wat de beroepsstatus van de behandelaar is. De organisaties willen met de Consumentenbond dat de IGz na een gewenningsperiode gaat toezien op naleving van de afspraken. In de Consumentengids roept de Consumentenbond de individuele zorgverleners op om direct websites en ander informatiemateriaal aan te passen aan het door de beroepsgroepen opgestelde protocol en niet het einde van de gewenningsperiode af te wachten.

