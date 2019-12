Duidelijkheid over uitvoer orthodontiebehandeling

Het protocol zal tot meer duidelijkheid voor consumenten moeten leiden of zij worden behandeld door een orthodontist (specialist), of door een tandarts voor orthodontie. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Een compliment aan de brancheorganisaties is op zijn plaats. Er is na ons onderzoek dat het gebruik van rare namen liet zien en natuurlijk onze actie snel werk gemaakt van het probleem. Het gebruik van rare benamingen als orthodontoloog, beugelspecialist, orthodontisch specialist, tandarts-orthodontist is daarmee van de baan en dat is een verbetering voor consumenten.‘ De Consumentenbond wil dat alle tandartsen hun informatie aan patiënten snel afstemmen op de nieuwe regels. Combée: ‘Vanzelfsprekend houden we een vinger aan de pols en blijven wij de informatie die tandartsen geven in de gaten houden.’

Beugelbehandelingen

Alleen tandartsen die zich na hun basisopleiding 4 jaar specialiseren aan een erkende universiteit mogen zich orthodontist noemen. In 2016 onderzocht de Consumentenbond de websites van 150 praktijken die beugelbehandelingen doen. Liefst 64 bleken het niet zo nauw te nemen of waren op zijn minst erg 'creatief' in de bewoordingen op hun websites. Op 21 maart publiceert de Consumentenbond de resultaten van vervolgonderzoek naar tandartsen die orthodontiebehandelingen uitvoeren in de Consumentengids.