Mondzorg problemen

Actie Hoogtepunt | 1 juli 2016

Actie wie plaatst jouw beugel?

Ruim 200 mensen maakten gebruik van ons aanbod om uit te zoeken of hun beugelbehandelaar orthodontist is of niet. De brancheorganisaties van tandartsen en orthodontisten reageerden positief op onze eerdere publicatie. Zij komen op korte termijn met voorstellen voor een duidelijke benaming voor de beugelbehandelaars.



Daarmee sluiten we dit deel van deze actie af.