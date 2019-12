Tandartsen-doen-zich-onterecht-voor-als-orthodontist

Maar van de 150 door de Consumentenbond onderzochte praktijken die beugelbehandelingen doen, blijken 64 het niet zo nauw te nemen met die regels of 'creatieve' titels te hanteren. De Consumentenbond heeft de betreffende praktijken aangeschreven om de foute voorlichting aan consumenten zo snel mogelijk aan te passen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Tientallen tandartsen doen alsof ze specialist zijn. Ze zeggen een 'afgeronde ortodontie-opleiding' of 'verregaande specialisatie' gevolgd te hebben, maar het zijn tandartsen die in Nederland niet als specialist in de boeken staan.' Tandartsen die beugelbehandelingen uitvoeren moeten aan hun patiënten duidelijk maken dat zij geen orthodontist zijn, vindt de Consumentenbond. In de Consumentengids van juni staan ook creatieve benamingen die tandartsen hebben verzonnen voor hun praktijk. Namen als orthodentist, orthodontisch specialisten en orthodontiste wekken de indruk dat consumenten van doen hebben met een orthodontist, maar dat blijkt niet zo te zijn. Hieraan moet van de Consumentenbond een einde komen.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

De bevindingen van de Consumentenbond zijn gedeeld met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Combée: 'We willen dat de IGZ zich duidelijk uitspreekt tegen het gebruik van 'fantasietitels' en dat zij duidelijk maakt wat de regels zijn en daar ook op handhaaft.' 39 tandartspraktijken laten zien dat het wel goed kan. Zij geven duidelijk de informatie over beugelbehandelingen en wie in hun praktijk de behandeling uitvoert, met welke orthodontisten ze samenwerken of naar welke orthodontisten buiten de praktijk doorverwezen wordt.

Actie: 'Wie plaatst jouw beugel?'

De Consumentenbond helpt mensen te checken of degene die de beugel heeft geplaatst een orthodontist of tandarts is. Consumenten kunnen de naam van de zorgaanbieder, de praktijknaam, de plaatsnaam en (indien mogelijk) de website van deze aanbieder aan de Consumentenbond sturen via de website. De Consumentenbond controleert dan in het BIG-register welke opleiding de behandelaar heeft gehad. Insturen kan tot 13 juni 2016. Deelnemers krijgen in juni 2016 antwoord.

Praat mee

Vind jij ook dat het gebruik van fantasietitels door behandelaars niet door de beugel kan? Stem op de poll en licht je mening toe in de discussie op onze community. Wij stellen: 'Dit kan niet door de beugel!' Mee eens of niet?

Lees ook: