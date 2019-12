Oproep tot maatregelen voor betere geschillenbeslechting

Nieuws|De Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) van de Sociaal Economische Raad, waar de Consumentenbond deel van uitmaakt, pleit nogmaals voor maatregelen voor een snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting voor consumenten. Dat staat in een briefadvies aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken.

Het advies is een vervolg op een eerder advies hierover dat de CCA gaf in april 2016. De CCA beveelt onder meer aan om minnelijke oplossingen te bevorderen, waardoor geschillen minder worden gejuridiseerd. Tegelijkertijd pleit de CCA nogmaals voor snelle invoering van een vereenvoudigde procedure bij de kantonrechter. Ook het klachtproces van geschillencommissies moet eenvoudiger. In het kader van deze buitengerechtelijke geschillenbeslechting beveelt de CCA verder onder andere nog aan de kwaliteit van geschillencommissies te bewaken en de mogelijkheid van digitaal procederen bij geschillencommissies door te voeren. Verder adviseert de CCA de jaarlijkse overheidssubsidie aan de Stichting Geschillencommissie te handhaven.

Noodzaak

De noodzaak om maatregelen te treffen voor een goede toegang tot effectieve gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillenbeslechting, wordt bevestigd door het juridisch onderzoeksinstituut HiiL Innovating Justice. HiiL concludeert dat de Nederlandse rechtsstaat voor juristen goed is ingericht, maar voor burgers slecht.

Haal je Recht

De Consumentenbond is op vele fronten actief om consumenten te helpen onder het motto 'Haal je recht'. Uit eerder onderzoek en uit de vele klachten die de Consumentenbond dagelijks ontvangt blijkt dat veel consumenten het moeilijk vinden hun recht te halen. Tussen recht hebben en recht krijgen bestaat een groot verschil.