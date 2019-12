Passagiers willen schade gemiste vluchten claimen bij Schiphol

Tijdens de meivakantie ontstonden lange rijen, waardoor passagiers er urenlang over deden om aan boord te komen. De rijen voor de veiligheidscontroles waren het langst, terwijl niet alle lijnen open waren. Het gevolg was dat passiers hun vlucht misten, ook al waren zij ruimschoots op tijd op de luchthaven: meer dan 2 uur voor Europese bestemmingen en 3 uur voor vluchten buiten Europa.

Extra kosten door omboeken en vertragingen

De reizigers kregen te maken met soms hoog oplopende extra kosten om de vlucht om te boeken. Gemiste hotelovernachtingen, gemiste dagen autohuur en rondreizen, extra kosten voor het eventueel nareizen daarvan en soms een extra reis naar Schiphol. Behalve de ergernis van de gemiste vlucht, is de schade dan ook de oorzaak van de boosheid.

Schade verhalen op de luchthaven

Het kan voor getroffen reizers zinvol zijn om te checken of de reisverzekering eventueel de schade dekt. Verder is het mogelijk om een claim in te dienen bij claimorganisaties als Claimingo en ReisRecht, volgens hun sites gespecialiseerd in claims bij vertraging, annulering en overboeking van vluchten en nu dus ook bij een gemiste vlucht wegens drukte op Schiphol. Ze werken op basis van no cure no pay, je betaalt alleen als ze succes boeken: minimaal 15% exclusief btw.

Als passagier dien je zelf met alle mogelijke middelen aan te tonen dat je ruim op tijd op de luchthaven aanwezig was, in ieder geval op het aangeraden tijdstip. Dat kan met parkeerkaarten, de ov-chipkaart, bonnetjes van koffie en een broodje tot aankopen in de winkels en whatsapp-berichten.

Omdat er in Nederland geen precedent is, kan het lang duren voor er een uitspraak is. Deskundigen zijn verdeeld over de kans op succes.

