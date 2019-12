Prepaid creditcard vaak duur en klantonvriendelijk

Een prepaid creditcard is een creditcard waar consumenten zelf geld op zetten. Daardoor geef je niet meer uit dan het beschikbare saldo. Een pluspunt dat in veel gevallen teniet wordt gedaan door de bijkomende kosten, zo blijkt uit onderzoek. Bij veel kaarten worden bijvoorbeeld kosten gerekend voor het níet gebruiken van de kaart. Consumenten met een Viabuy kaart bijvoorbeeld, betalen een ‘boete’ van € 9,95 per maand als ze de kaart 12 maanden niet hebben gebruikt. Ook GWK en Moneypass brengen kosten in rekening na een jaar inactiviteit. (resp. €3,50 en €1 per maand). Money2Go brengt zelfs al na 3 maanden €2,50 per maand in rekening.

Meer kosten

Naast deze ‘boetes’ zijn er nog meer kosten waar consumenten rekening mee moeten houden. Zo kost het activeren van Viabuy Prepaid Mastercard maar liefst €89,70 (voor 3 jaar). Ook voor het opwaarderen van de kaarten moet in bijna alle gevallen betaald worden, variërend van nog geen euro tot maximaal €10. Geld van de kaart afhalen is in veel gevallen nog duurder; Moneypass, Money2Go en Viabuy rekenen daarvoor €10. Al deze kosten komen vaak bovenop de jaarlijkse bijdrage, die ongeveer even hoog is als die voor een standaard gewone creditcards: tussen de €10 en €30 per jaar.

Nadeel

Naast de bijkomende kosten hebben prepaid creditcards nog een nadeel: de kaart wordt vaak niet geaccepteerd als borg bij het huren van een auto of het reserveren van een hotelkamer. Ook bieden prepaid creditcards, met uitzondering van die van ICS, geen verzekering bij diefstal, verlies en beschadiging van aankopen. Eén van de grootste voordelen van betalen met een gewone creditcard.

