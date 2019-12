Rotterdam sluit aan bij Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

'Kindermarketing voor ongezonde voeding is een serieus probleem. Er is wat ons betreft geen ruimte voor kindermarketing bij evenementen en gemeentelijke voorzieningen zoals zwembaden en sporthallen,' aldus wethouder Visser.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is blij met de samenwerking met de gemeente Rotterdam. 'We zijn blij dat Rotterdam zich aansluit als tweede grote gemeente in Nederland. Zo verbinden wij onze roep voor scherpere landelijke regelgeving met lokaal beleid. Onze Alliantie kan op een steeds breder draagvlak rekenen', zegt Carolien Martens namens de Alliantie.

Alliantie: samen sterker. Wie volgt?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat overheden kinderen beter moeten beschermen tegen kindermarketing voor ongezonde voedingsmiddelen. De Alliantie bepleit strengere regelgeving en de grote steden Rotterdam en Amsterdam zijn partners in deze strijd. De Alliantie roept andere gemeentes op dit goede voorbeeld te volgen. Partijen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten, hoe groter de Alliantie, des te sterker de stem.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is een breed samenwerkingsverband van wetenschappers en gezondheids-, consumenten- en maatschappelijke organisaties. De Alliantie komt op voor de rechten van het kind om op te groeien in een gezonde omgeving en pleit ervoor dat fabrikanten kindermarketing uitsluitend inzetten voor gezonde voedingsmiddelen. Dit zijn de voedingsmiddelen die passen binnen de Schijf van Vijf.

Onderstaande organisaties maken deel uit van de alliantie.

Ook interessant: