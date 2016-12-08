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Succes in strijd tegen kindermarketing

Nieuws
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Het voornemen van de FNLI om kinderidolen niet langer toe te laten op de verpakking, is een goede ontwikkeling, vindt de Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding. Sinds de oprichting begin 2015 pleit de Alliantie al voor een ban op de inzet van deze kinderidolen op ongezonde voeding.
De Alliantie wil dat kindermarketing uitsluitend gebruikt wordt voor gezonde voedingsmiddelen, die passen binnen de Schijf van Vijf.
babs van der staak

Babs van der Staak   WoordvoerderGepubliceerd op:8 december 2016

Oproep-Tweede-Kamer-zelfregulering-kindermarketing

Kinderidolen nog steeds toegestaan op verpakking van frisdrank, chips, koekjes en ijs

De voedingsindustrie/FNLI neemt met hun voornemen nog niet haar volledige maatschappelijke verantwoordelijkheid. Idolen worden verbannen van producten die gericht zijn op kinderen tot 7 jaar. Maar op producten voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar blijven kinderidolen toegestaan als die producten voldoen aan de slappe voedingscriteria die de levensmiddelenindustrie zelf heeft opgesteld. Zo blijft het nog steeds mogelijk om kinderen te verleiden met kinderidolen op de verpakking van ongezonde voedingsmiddelen zoals frisdrank, chips, koekjes en ijs. De Alliantie vindt dit onacceptabel.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding maakt zich hard voor het recht van ieder kind om op te groeien in een gezonde omgeving. Marketing van ongezond eten en drinken gericht op kinderen past daar niet bij.

alliantie diverse logos

Zie ook: