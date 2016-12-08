Succes in strijd tegen kindermarketing

Kinderidolen nog steeds toegestaan op verpakking van frisdrank, chips, koekjes en ijs

De voedingsindustrie/FNLI neemt met hun voornemen nog niet haar volledige maatschappelijke verantwoordelijkheid. Idolen worden verbannen van producten die gericht zijn op kinderen tot 7 jaar. Maar op producten voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar blijven kinderidolen toegestaan als die producten voldoen aan de slappe voedingscriteria die de levensmiddelenindustrie zelf heeft opgesteld. Zo blijft het nog steeds mogelijk om kinderen te verleiden met kinderidolen op de verpakking van ongezonde voedingsmiddelen zoals frisdrank, chips, koekjes en ijs. De Alliantie vindt dit onacceptabel.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding maakt zich hard voor het recht van ieder kind om op te groeien in een gezonde omgeving. Marketing van ongezond eten en drinken gericht op kinderen past daar niet bij.

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