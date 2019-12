Ryanair pleegt contractbreuk

Passagiers van Ryanair melden aan de Consumentenbond dat hun vakantie niet door kan gaan of dat zij door de annulering van hun vlucht ter plekke extra kosten moeten maken voor bijvoorbeeld hotelovernachtingen of extra dagen autohuur. Dergelijke schade komt wat de Consumentenbond betreft voor rekening van Ryanair, als de schade in voldoende verband staat met de annulering.

De Consumentenbond adviseert gedupeerden zich in eerste instantie te wenden tot hun reisverzekering. Als de dekking van de verzekering ontoereikend is of als reizigers er niet voor zijn verzekerd, kunnen zij zelf een claim neerleggen bij Ryanair. Dat kan eventueel via hun rechtsbijstandverzekering.

Omboeken

De luchtvaartmaatschappij moet bij annulering consumenten de keuze bieden tussen:

terugbetaling van de volledige ticketprijs binnen 7 dagenof

kosteloze omboeking naar een andere vlucht (ook bij andere aanbieders) op het eerst mogelijke moment.

De Consumentenbond raadt reizigers aan eerst contact op te nemen met Ryanair voordat zij een andere vlucht regelen, omdat Ryanair anders de kosten voor het nieuwe ticket waarschijnlijk niet vergoedt.

Gebrekkige informatie

Gedupeerden melden dat contact met Ryanair moeizaam verloopt of helemaal niet mogelijk is. Bovendien ontbreekt duidelijke informatie op de website van Ryanair.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘We merken dat mensen die ons bellen zich veel zorgen maken over hun geplande vakantie en volledig in het duister tasten over wat ze mogen en kunnen verwachten van Ryanair. Dat kan natuurlijk niet. Als je zo grootschalig vluchten annuleert, moet je een duidelijk en heldere toelichting op je website plaatsen met een telefoonnummer waar mensen terecht kunnen met hun vragen.’

De Consumentenbond krijgt vaker klachten over de bereikbaarheid van de klantenservice van Ryanair.

Compensatie

Naast vergoeding voor de gemaakte kosten, hebben consumenten volgens Europese wetgeving ook recht op compensatie wanneer hun vlucht binnen 14 dagen voor vertrek wordt geannuleerd en er geen sprake is van overmacht. De hoogte van de compensatie varieert tussen de €125 en €600, afhankelijk van de afstand van de vliegreis.

Lees meer over vergoeding geannuleerde vluchten.