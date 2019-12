Sourcy Vitaminwater: 50 miljoen suikerklontjes per jaar

Nieuws|Consumenten krijgen per jaar 50 miljoen suikerklontjes binnen met het drinken van Sourcy Vitaminwater. De Consumentenbond vindt dat limonade niet verkocht mag worden onder de naam Vitaminwater en voerde vandaag actie om producent Vrumona te bewegen de naam van hun drankje aan te passen. Bekijk de video

De Consumentenbond bood vandaag de petitie ‘Wij hebben recht op eerlijke informatie op voedselverpakkingen’ aan bij Vrumona, met 24607 handtekeningen van consumenten. Bart Combée: directeur Consumentenbond: ‘In één flesje zit een hoeveelheid suikers die overeenkomt met 6 suikerklontjes, in totaal drinken consumenten jaarlijks 50 miljoen suikerklontjes, alleen al met Sourcy Vitaminwater. Dat zijn bijna 300 Big Bags van een kubieke meter vol met suikerklontjes, dat is ongelofelijk veel'.

Combee vervolgt: 'De naam Vitaminwater zet consumenten daarbij op het verkeerde been: het product lijkt gezonder dan dat het is. Consumenten voelen zich misleid door de hoeveelheid suiker in een product dat de naam water heeft.’

Reactie Vrumona

Vrumona heeft de petitie in ontvangst genomen en in een gesprek aangegeven dat de klacht van de Consumentenbond serieus wordt genomen en dat het bedrijf op zoek gaat naar een oplossing. De firma denkt daarbij aan verschillende opties, zoals het aanpassen van de naam Vitaminwater of het aanpassen van de samenstelling van het product.

Om uit te zoeken wat de beste optie is, wil Vrumona eerst consumentenonderzoek doen. De Consumentenbond zal nauwlettend in de gaten houden of Vrumona inderdaad op korte termijn met een geschikte oplossing komt.

Al eerder liet Vrumona weten wel een andere aanpassing te doen. Op de voorkant van Vitaminwater gaat de fabrikant duidelijk maken dat het om framboos granaatappelsmaak gaat, omdat de woorden ‘framboos’ en ‘granaatappel’ alleen maar verwijzen naar een ‘natuurlijk aroma’. Ook dit is misleidend voor consumenten.

Hema verandert naam Vitaminewater

De Consumentenbond vroeg ook andere fabrikanten van vitaminewater om de naam van hun product te veranderen. Hema heeft inmiddels aangegeven de naam van zijn vitaminewater te zullen veranderen in vitaminelimonade.

Combée: ‘Wij gaan er van uit dat andere fabrikanten dit goede voorbeeld van Hema snel zullen volgen. Het slappe excuus dat alle fabrikanten dit product als vitaminewater verkopen, kunnen zij nu niet meer opvoeren.’

Ook Aldi heeft inmiddels toegezegd te bekijken hoe zij het etiket op de voorzijde kunnen aanpassen zodat mogelijke verwarring in de toekomst voorkomen wordt.

