Supermarkten gebruiken misleidende termen op gehakt

Nieuws|Veel supermarkten verkopen ‘mager’ of ‘extra mager’ gehakt dat nog behoorlijk veel vet bevat, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De Consumentenbond pleit voor aanpassing van de regels, zodat de term ‘mager’ alleen nog gebruikt mag worden voor gehakt met maximaal 10% vet.

Naar aanleiding van het onderzoek vragen de Consumentenbond en de Hartstichting het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om de wettelijke norm voor het maximale vetgehalte in mager gehakt te verlagen van 15% naar 10%. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het is te gek voor woorden dat supermarkten een product met maar liefst 15% vet mogen aanduiden met de term ‘mager’. Consumenten die gezonder willen eten, worden door zo’n term op het verkeerde been gezet’.

Uit het onderzoek blijkt dat van het onderzochte magere gehakt alleen AH biologisch mager rundergehakt en Lidl extra mager rundergehakt minder dan 10% vet bevatten en dus binnen de Schijf van Vijf passen. Het vetgehalte in het (extra) magere rundergehakt van de overige onderzochte supermarkten (AH, Aldi, Bio+, Coop, Dirk, Em-té, Jumbo, Jumbo bio, Lidl mager en Plus) varieert van 11 tot 15%. Het vetgehalte in ‘gewoon’ rundergehakt bij de supermarkten varieert van 10 tot 22%.

De Consumentenbond liet voor het onderzoek het vetgehalte bepalen van 59 soorten rundergehakt en half-om-half gehakt bij supermarkten en slagers. Opvallend is dat het ‘gewone’ gehakt van de 10 onderzochte slagers gemiddeld een stuk minder vet is dan het gehakt van de supermarkten. De slagers geven daarmee het goede voorbeeld en laten zien dat gehakt ook minder vet kan zijn.

Extra mager blijkt extra vet

Sommige supermarkten verkopen ook ‘extra’ mager gehakt. Consumenten die verwachten dat dit minder vet is dan het ‘gewone’ mager gehakt komen soms bedrogen uit. Het extra magere rundergehakt van Coop en Dirk bleek met 15% vet vetter dan de onderzochte soorten mager rundergehakt uit de supermarkt. Beide supermarktketens hebben naar aanleiding van het onderzoek laten weten dit te zullen veranderen.

Het onderzoek (pdf, alleen voor leden) naar vet in gehakt staat in de Consumentengids die 21 maart verschijnt.

