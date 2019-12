Supplementen bevatten niet altijd beloofde hoeveelheid jodium

Nieuws|Supplementen op basis van kelp bevatten niet altijd de hoeveelheid jodium die fabrikanten claimen en overtreden daarmee de wet. De Consumentenbond constateerde dat in 3 van de 5 onderzochte kelpsupplementen veel meer of juist veel minder jodium zit dan het etiket aangeeft.

De Consumentenbond onderzocht 7 supplementen met jodium op basis van kaliumjodide en 5 met kelp. Kaliumjodide is dezelfde jodiumsoort als in bakkerszout, en wordt gemaakt via een scheikundig proces. Kelp is een zeewiersoort en van nature rijk aan jodium. Een tekort aan jodium kan zorgen voor schildklierproblemen.

Te weinig of te veel

Het kelpsupplement van Bonusan blijkt slechts 10% te bevatten van de hoeveelheid jodium die op het etiket staat. Bonusan heeft in een reactie aangegeven de fout te herstellen door de tabletten terug te halen uit de schappen en te vervangen door een aangepast product. Ook het kelpsupplement van Orthica bevat minder jodium dan de fabrikant vermeldt: 100 mcg in plaats van 150 mcg.

Bij Lamberts stopt de fabrikant juist meer jodium in het supplement dan aangegeven. Op de verpakking staat 150 mcg, terwijl uit laboratoriumonderzoek blijkt dat er 240 mcg in zit.

Wettelijke regels

Veel bakkers gebruiken bakkerszout, verrijkt met jodium, zodat consumenten via brood de dagelijks aanbevolen hoeveelheid jodium binnenkrijgen. Consumenten die weinig brood eten, wordt aangeraden om supplementen met jodium te gebruiken.

De kelp-preparaten van A. Vogel en Solgar bevatten wel de op het etiket vermelde hoeveelheid jodium. En ook de 7 preparaten met kaliumjodide (5 multivitaminen en 2 jodiumdruppels) blijven allemaal binnen de marges van de afwijking die wettelijk is toegestaan.

Meer informatie over het onderzoek naar jodiumsupplementen staat in de Gezondgids van oktober. Daarin is ook te lezen wie risico lopen op een jodiumtekort en over broodsoorten zonder jodium.

